Трейдеры ожидают повышения в 2022 году мировых цен на нефть до 250 долларов

Германия, как и остальные страны ЕС, откажутся от российской нефти, газа, угля, согласно плану министерства экономики ФРГ, властей ЕС.

Германия, как и остальные страны ЕС, откажутся от российской нефти, газа, угля, согласно плану министерства экономики ФРГ, властей ЕС.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, доля России в январе 2022 года в поставках нефти и газа в ФРГ составила 24,1%, на рынке угля в ФРГ доля России составляет 49,1%, а металлов – 6,7%, сообщило ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Такая трансформация рынка приведет к росту цен, утверждает Financial Times. В первую очередь резко вырастут цена на нефть – в мире сохраняется дефицит нефти, страны ОПЕК+, владеющие 2/3 запасами нефти в мире, отказываются повышать добычу. В США экологическая государственная политика ограничивает новые инвестиции в добычу углеводородов, а на действующих скважинах американские сланцевые компании не хотят увеличивать добычу, боясь обрушить цены, что приведет к краху их бизнеса.

США заявили о планах ввести санкции против российской нефти и настаивают, чтобы ЕС отказался от российских энергоресурсов.

Санкции еще не введены, но трейдинговые компании, банки, судоходные компании, страховщики и нефтепереработчики уже избегают российской нефти, чтобы не терять деньги в случае введения ограничений.

Нефтяные трейдеры, опрошенные Financial Times, ожидают повышения в 2022 году мировых цен на нефть до 250 долларов США за баррель.

Заявления об отказе от российской нефти в Европу ведут к длительному процессу трансформации мирового энергетического рынка, заявил основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран на сырьевом саммите FT в швейцарской Лозанне.

"Мы не вернемся к нормальному бизнесу за несколько месяцев. Думаю, что поставки из России в Европу будут потеряны навсегда", – считает он. По мнению Андюрана, попытки заместить российскую нефть приведут к росту цены до 250 долларов США за баррель. Только разговоры об этом привели к росту цены до 121 доллара США, а на пике конфликта ЕС и США с РФ 4-5 марта – цены выросли до 140 долларов США за бочку.

Такого мнения придерживается и создатель фонда Merchant Commodity Fund Даг Кинг – российская нефть, дизельное топливо не вернутся на европейский рынок в ближайшее время, даже если Украина и Россия заключат соглашение о прекращении огня. Цены вырастут до 200-250 за баррель уже в этом году. "Это не временная ситуация. Это будет шок предложения на нефтяном рынке", — предупредил Кинг.

По оценке трейдера хьюстонского подразделения азербайджанской нефтегазовой госкомпании SOCAR Дэниела Хауза, производители сланцевой нефти в США не спешат увеличивать добычу. Даже, если их заставить, то это займет время от одного года до полутора лет.

Сингапурская трейдинговая компания Trafigura, второй по размеру продавец нефти в мире после Vitol, предупреждает о перебоях в финансировании торговли сырьевыми товарами. Это и дальше будет влиять на потребителей – в США, ЕС цена топлива бьет рекорды, а спрос на нефть в США достиг нового рекорда.

"Мы уже находимся в порочном круге на фьючерсном рынке. Я хочу подчеркнуть, что это окажет влияние и на физический рынок. Мы все больше и больше взаимодействуем с правительствами, чтобы информировать их о вероятности сбоев на рынке, которые могут привести к дефициту определенных сырьевых товаров", – заявили в Trafigura.