Трехсторонняя встреча по газу состоится 19 сентября

Новый раунд трехсторонних переговоров РФ, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕК.

"Вице-президент (по энергосоюзу Марош) Шефчович проведет трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе 19 сентября. Украинские и российские коллеги согласны с датой", - сказал собеседник агентства.

Еврокомиссия предложила РФ и Украине заключить новый транзитный десятилетний договор с указанием гарантированного годового объема прокачки газа по украинской газотранспортной системе. Предполагается, что таким образом Киев будет получать от Российской Федерации до 3 млрд долларов в год в качестве оплаты за транзит.

В свою очередь, Россия выступает за продление существующего контракта, с учетом нестабильной ситуации на Украине.