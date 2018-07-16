Трехмиллиардный баррель нефти экспортирован по BTC

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ 14 июля трехмиллиардный баррель транспортируемой по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) сырой каспийской нефти погружен на 3 929-й танкер и отправлен на мировой рынок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan.

Сырая нефть BTC погружена на первый танкер на терминале Джейхан летом 2006 года. Первый груз сырой нефти с "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в объеме примерно 600 тыс. баррелей, преодолев по BTC расстояние в 1768 км через Азербайджан, Грузию и Турцию, 4 июня 2006 года погружен на танкер British Hawthorn и отправлен с нового морского терминала Джейхан.

В компании отметили, что за весь период BTC продемонстрировал высокие показатели технической безопасности и эксплуатации. Его эффективность и надежность эксплуатации увеличились с 75% в начальный период до 99,9% на сегодняшний день.