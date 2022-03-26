Транзит российского газа через Украину вновь ожидается на максимуме

Транзит российского газа через Украину ожидается в субботу на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — чуть более 109 млн кубометров.

Транзит российского газа через Украину ожидается в субботу на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — чуть более 109 млн кубометров.

Об этом передает Report со ссылкой на Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.

"Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 109,5 млн кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 млн кубометров в сутки (40 млрд кубометров в год) — с конца февраля и незначительно снижался пару дней на прошлой неделе", - сказано в сообщении.

В то же время мощности газопровода "Ямал-Европа", по которому российский газ через Беларусь и Польшу поступает в Германию, остаются невостребованными. "Газпром" больше недели не бронирует их. Магистраль с 15 марта работает в режиме реверса.

В целом отопительный сезон в Европе завершается. Однако странам предстоит восполнить запасы в подземных хранилищах газа. По данным на утро 25 марта, европейские "подземки" были заполнены на 25,7%.