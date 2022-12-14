Транзит нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан вырос более чем на 45%

За январь-ноябрь текущего года по магистральным нефтепроводам Азербайджана было перевезено 34 миллиона 418,9 тысячи тонн нефти.

За январь-ноябрь текущего года по магистральным нефтепроводам Азербайджана было перевезено 34 миллиона 418,9 тысячи тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,4% больше, чем в январе-ноябре предыдущего года.

В январе-октябре этого года 78,8% перевозок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

За отчетный период через БТД было перевезено 27 млн 121 тыс. тонн нефти. Это на 12,5% больше, чем за 11 месяцев 2021 года.

За этот период по БТД было перевезено 4 млн 668,9 тыс. тонн транзитной нефти, что на 45,36% больше показателя за первые 11 месяцев 2021 года.

Напомним, что в настоящее время по трубопроводу БТД в основном транспортируется нефть из Азербайджана, добываемая на блоке месторождений “Азери-Чыраг-Гюнешли” (АЧГ), и конденсат с месторождения “Шахдениз”. Кроме того, через БТД транспортируются и другие объемы сырой нефти и конденсата, в том числе нефть из Туркменистана, России и Казахстана.