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Транзит казахстанской нефти в первом полугодии по БТД превысил 700 тыс. тонн

Транзит казахстанской нефти в первом полугодии по БТД превысил 700 тыс. тонн Транзит казахстанской нефти через территорию Азербайджана по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) превысил 700 тыс. тонн в январе-июне текущего года.
Энергетика
25 июля 2024 г. 15:37
Транзит казахстанской нефти в первом полугодии по БТД превысил 700 тыс. тонн

В январе-июне текущего года транзит казахстанской нефти через территорию Азербайджана по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) превысил 700 тыс. тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании “КазМунайГаз” (КМГ) по итогам встречи председателя правления КМГ Асхата Хасенова в ходе визита в Азербайджан с президентом Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом.

“Стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества. На встрече отмечена стабильная поставка казахстанской нефти. За 2023 год из порта Актау было отправлено 1,057 млн тонн нефти, а за первое полугодие текущего года этот показатель составил более 700 тыс. тонн”, - говорится в информации.

Хасенов отметил, что “КазМунайГаз” нацелен на дальнейшее развитие этого экспортного направления.

"В настоящее время КМГ совместно с партнерами изучает возможность увеличения поставок казахстанской нефти по Транскаспийскому маршруту. Председатель правления КМГ выразил уверенность в успешной реализации совместных инициатив двух компаний", - говорится в информации.

Кроме того, на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в области декарбонизации.

Напомним, в 2022 году КМГ и SOCAR заключили пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан ежегодным объемом 1,5 млн тонн.

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