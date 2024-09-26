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Транзит газа из России в Узбекистан через Казахстан увеличится в четыре раза

Транзит газа из России в Узбекистан через Казахстан увеличится в четыре раза Транзит газа из России в Узбекистан через Казахстан увеличится в четыре раза, до 11 млрд кубометров в год.
Энергетика
26 сентября 2024 г. 11:04
Транзит газа из России в Узбекистан через Казахстан увеличится в четыре раза

Транзит газа из России в Узбекистан через Казахстан увеличится в четыре раза, до 11 млрд кубометров в год.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил зампредседателя правления QazaqGaz Акан Айдын.

"В перспективе Казахстан будет готов прокачивать до 22 млрд кубометров в год", - сказал он.

По его словам, в настоящее время Казахстан прокачивает 3 млрд кубометров газа ежегодно.

"Уже в скором времени газопровод будет готов удвоить мощность. QazaqGaz хочет увеличить втрое и транзитный потенциал по направлению Бухара-Урал. Сейчас по этой нитке проходит 0,5 млрд кубометров, ожидается увеличение до 1,5 млрд", - подчеркнул он.

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