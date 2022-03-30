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Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне

Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне Поставки газа по газопроводу "Ямал - Европа" через Польшу перешли от физического на виртуальный реверс, а транзит через Украину сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома".
Энергетика
30 марта 2022 г. 10:42
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне

Поставки газа по газопроводу "Ямал - Европа" через Польшу перешли от физического на виртуальный реверс, а транзит через Украину сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем.

Согласно информации на сайте "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 30 марта составляют 109,4 млн кубометров. Транзит с конца февраля держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 млн кубометров в сутки (40 млрд кубометров в год). Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.

По данным немецкой Gascade, заявки на прокачку газа через станцию "Мальнов" на границе Германии с Польшей на аверс и реверс в среду практически эквивалентны и составляют 127 тыс. кубометров в час и 132 тыс. соответственно. Сумма этих заявок показывает отсутствие физического реверса, однако на практике поставки российского газа продолжаются, но попадая в польский участок "Ямала - Европы" перепродаются Германией и остаются на территории Польши (происходит виртуальный реверс).

"Газпром" возобновил поставки по этому газопроводу 29 марта после перерыва с 15 марта, для нее это один из основных, но балансирующих маршрутов экспорта газа в Европу. В настоящее время "Газпром" бронирует мощности трубы на суточных аукционах, а также дозаказывал дополнительную мощность на прошедшую ночь.

Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе.

В целом отопительный сезон завершается. Закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать отбор из них, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Заполненность хранилищ на утро 28 марта составляла 26,4% — около 28,3 млрд кубометров газа. Сейчас странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах.

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