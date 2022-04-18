Транзит газа через Украину останется вдвое ниже обязательств "Газпрома"

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник, как ожидается, останется вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома".

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник, как ожидается, останется вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Так, заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 18 апреля составляют всего 56,88 млн кубометров - на уровне 17 апреля (56,5 млн). Это почти в два раза ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 млн кубометров в сутки (40 млрд кубометров в год).

Украинский транзит российского газа держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе.