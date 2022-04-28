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Транзит газа через Украину может вырасти на 30%

Транзит газа через Украину может вырасти на 30% Транзит российского газа через украинскую территорию в четверг может вырасти на 30%, до 63,4 млн кубометров.
Энергетика
28 апреля 2022 г. 10:40

Транзит российского газа через украинскую территорию в четверг может вырасти на 30%, до 63,4 млн кубометров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Заявки на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, которые формируются на основе спроса в Европе, на 28 апреля составляют 63,4 млн кубометров после 48,7 млн днем ранее. Показатель вырос на 30%.

При этом он в 1,7 раза меньше объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту - около 109,6 млн кубометров в сутки (40 млрд кубометров в год).

Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" остаются на уровне среды, в пять раз выше уровня вторника и почти вдвое - понедельника, свидетельствуют данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade.

По данным компании, на газовые сутки 28 апреля заявка составляет почти 1,275 млн кубометров в час, что близко к показателю накануне - 1,232 млн кубометров.

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