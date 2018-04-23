Транспортировка транзитной нефти по BTC может возрасти

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В течение 3-7 лет добыча нефти в Туркменистане и Казахстане увеличится. Основной экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) способен принимать дополнительные объемы. Соответственно, транзитные перевозки нефти по трубопроводу BTC из этих стран могут возрасти.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом стратегического развития и инвестиционных проектов Азербайджанского каспийского морского пароходства Тариэль Мирзоев на проходящем в Баку III Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия".

"Рост проявится в привлечении новых танкеров. Пароходству понадобятся новые танкеры, старые будут заменены новыми. В связи с этим подготовлена программа", - сказал он.

По словам Т.Мирзоева, пароходство заказало новые танкеры, строительство которых будет завершено в 2019 году.

"В настоящее время на балансе пароходства имеется 55 танкеров, которыми ежегодно перевозится около 8 млн тонн грузов", - добавил он.