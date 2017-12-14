Транспортировка транзитной нефти по Баку-Джейхан увеличилась на 44%

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 39 127,1 тыс. тонн нефти, что на 2,8% ниже соответствующего показателя за прошлый год.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 78,9% общего объема транспортируемой нефти.

За 11 месяцев по данному трубопроводу транспортировано 30 862,1 тыс. тонн нефти или на 0,24% меньше, чем в прошлом году. За этот период по BTC прокачано 5 877,2 тыс. тонн транзитной нефти, что на 43,9% превышает аналогичный показатель 2016 года.