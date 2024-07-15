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Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 5%

Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 5% В январе-июне этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 20 млрд 540,7 млн кубометров газа.
Энергетика
15 июля 2024 г. 11:13
Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 5%

В январе-июне этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 20 млрд 540,7 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, транспортировка по магистральным газопроводам увеличилась на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За отчетный период 55,6% транспортировки газа осуществлялось через Южно-Кавказский трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.

По этому трубопроводу транспортировано 11 млрд 418,9 млн кубометров газа. Это на 4,6% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.

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Версия на английском языке Gas transportation via Baku-Tbilisi-Erzurum pipeline up by 5%
Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 5 %-ə yaxın artıb

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