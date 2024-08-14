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Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась более чем на 5%

Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась более чем на 5% В январе-июле этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 23 млрд 869 млн кубометров газа.
Энергетика
14 августа 2024 г. 13:16
Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась более чем на 5%

В январе-июле этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 23 млрд 869 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, транспортировка по магистральным газопроводам снизилась на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За отчетный период 56,2% транспортировки газа осуществлялось через Южно-Кавказский трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.

По этому трубопроводу транспортировано 13 млрд 423,3 млн кубометров газа. Это на 5,4% больше, чем за 7 месяцев 2023 года.

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Версия на английском языке Gas transportation via Baku-Tbilisi-Erzurum pipeline surges by over 5%
Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 5 %-dən çox artıb

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