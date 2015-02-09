​Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в январе увеличилась на 3%

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан экспортировано 2 470,053 тыс. тонн азербайджанской нефти. Это на 2,77% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию из Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), в целом, со дня сдачи в эксплуатацию трубопровода и по 1 февраля 2015 года через БТД было транспортировано 266,31 млн. тонн нефти.

В информации отмечается, что кроме того по данному трубопроводу за прошедший период транспортировано 602,066 млн. тонн туркменской и казахстанской нефти. В результате этого, по сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение транзита нефти на 23,16%.