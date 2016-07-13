​Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Джейхан выросла на 3%

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В июне 2016 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2 489 988 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это на 4% меньше показателя за июнь 2015 года.

За январь-июнь текущего года по данному трубопроводу транспортировано 14 930 790 тонн нефти, что на 2,7% больше показателя за первое полугодие прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC (2006 год) по 1 июля 2016 года в BTC закачано 307 606 179 тонн нефти. Помимо этого, в мае этого года по трубопроводу BTC транспортировано 371 206 тонн туркменской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году. В настоящее время из Азербайджана по BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз".