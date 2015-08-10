Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Джейхан увеличилась

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ За июль текущего года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 614,05 тыс. тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компании Азербайджана (SOCAR), это на 2,75% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В целом, за январь-июль этого года по БТД транспортировано 16 859,5 тыс. тонн нефти, что на 1,33% меньше аналогичного периода 2014 года.

Отметим, что со дня сдачи трубопровода в эксплуатацию и до 1 августа 2015 года в БТД закачано 280,7 млн. тонн нефти.

Наряду с этим, в июле 2015 года по трубопроводу БТД транспортировано 378,753 тыс. тонн казахстанской и туркменской нефти, что в годовом исчислении меньше на 9,56%.