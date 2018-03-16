Транспортировка нефти по BTC увеличилась

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 6,679 млн тонн нефти, что на 2,89% ниже соответствующего показателя за прошлый год.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 81,7% общего объема транспортируемой нефти.

За два месяца текущего года по данному трубопроводу транспортировано 5 458,1 тыс. тонн нефти или на 0,69% больше, чем в прошлом году.

За этот период по BTC прокачано 1 010,8 тыс. тонн транзитной нефти, что на 1,2% превышает аналогичный показатель 2017 года.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.