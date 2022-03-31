Транспортировка казахстанской нефти через Грузию возрастет

Грузия ведет активные переговоры с Казахстаном о поставках дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов.

Грузия ведет активные переговоры с Казахстаном о поставках дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Гурам Гурамишвили.

По его словам, в 2022-2023 годах через Батумский нефтяной терминал планируется транспортировать около 2 млн тонн казахстанской нефти и нефтепродуктов.

Замминистра также добавил, что АО "Грузинская железная дорога" активно работает над привлечением сухогрузов в "средний коридор":

В январе-феврале текущего года объем грузов, перевезенных международным железнодорожным транспортом, составил 1,8 млн тонн, что на 10,7% больше, чем годом ранее. За отчетный период количество контейнеров типа TEU, перевезенных по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (Гардабани-Ахалкалаки и обратно), составило 4 074 единицы.

"Это на 78,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Гурамишвили.