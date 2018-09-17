Транспортировка газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 4%

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2018 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 15 040,5 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в транспортировке по магистральным газопроводам по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался рост на 3,5%.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) приходится 31,1% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам. По данному трубопроводу транспортировано 4 990,6 млн кубометров газа, что на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.

Газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. По нему транспортируется газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.