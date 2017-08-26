Транспортировка газа из Азербайджана в Турцию выросла на 11%

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В июне этого года из Азербайджана в Турцию экспортировано 575,05 млн. кубометров природного газа.

Как передает Report со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), доля азербайджанского газа составила 15,93% общего газового импорта Турции.

В июне Турция импортировала в целом на 10,77% больше газа из Азербайджана, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В целом Турция в июне импортировала 3 609,89 млн. кубометров газа, что на 13,76% больше показателя прошлого года. Из них объемы импорта по трубопроводам составили 3 227,17 млн кубометров (89,40%), доля сжиженного газа (LNG) - 382,72 млн кубометров (28,83%). В отчетном периоде импорт LNG увеличился на 11,16%, объемы импорта по трубопроводам сократились на 17,68%.

За отчетный период Турция импортировала 1 900,94 млн кубометров газа из России, 86,74 млн кубометров - Нигерии, 133,41 млн кубометров – Катара, 751,18 млн кубометров - Ирана, 162,56 млн кубометров – Алжира.

Отметим, что согласно газовому соглашению между Азербайджаном и Турцией, подписанному в марте 2001 года, добываемый в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз" природный газ экспортируется в эту страну. Азербайджанский газ экспортируется в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум. Поставки азербайджанского газа в Турцию в рамках данного проекта начаты в июле 2007 года.