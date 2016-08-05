Транспортировка азербайджанской нефти по трубопроводу BTC выросла на 5%

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В июле 2016 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2,5 млн. тонн азербайджанской нефти, что на 3,8% меньше показателя за июль прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), за январь-июль текущего года по данному трубопроводу транспортировано 17,7 млн. тонн нефти, что на 5% больше показателя за соответствующий период прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC (2006 год) по 1 августа 2016 года в BTC закачано 369,9 млн. тонн нефти.

Помимо этого, в июле этого года по трубопроводу BTC транспортировано 430,11 тыс. тонн туркменской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году. В настоящее время из Азербайджана по BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз".