Транспортировка азербайджанской нефти из порта Джейхан увеличилась

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 345 740 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 1,7% больше соответствующего периода прошлого года.

Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 528 526 тонн этого объема.

За январь-ноябрь этого года из порта Джейхан экспортировано 26 753 098 тонн сырой нефти. Это на 1,6% превышает объемы экспорта в аналогичном периоде прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC (июнь 2006 года) по 1 декабря 2016 года из порта Джейхан экспортировано 317,947 млн. тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году.