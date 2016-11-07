Транспортировка азербайджанской нефти из порта Джейхан увеличилась на 3%

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В октябре 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 493 679 тонны азербайджанской нефти. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 9% больше соответствующего периода прошлого года.

Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 669 744 тонны (67%) этого объема.

За январь-октябрь этого года из порта Джейхан экспортировано 24 634 564 тонны сырой нефти. Это на 2,8% превышает объемы экспорта в аналогичном периоде прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC (2006 год) по 1 ноября 2016 года из порта Джейхан экспортировано 315 828 336 тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году.