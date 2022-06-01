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Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена

Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена.
Энергетика
1 июня 2022 г. 13:25
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена

Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена.

Об этом в интервью Report сказала чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова.

По ее словам, сегодня основная цель Азербайджана – Южный газовый коридор: "Посредством этого коридора азербайджанские ресурсы транспортируются до Италии. Но в то же время, на протяжении многих лет в рамках Европейского Союза на повестке дня стоит вопрос создания сетей интерконнекторов, соединяющих страны друг с другом в энергетической сфере, расширения существующих. В таком случае, по сути, в будущем не исключается, что ресурсы, которые могут быть переданы из Азербайджана в Италию по очередным маршрутам, через эти сети интерконнекторов могут быть распределены и в другие страны Европы. Это развитие, которое зависит от будущего".

Посол отметил, что польская сторона, в целом, традиционно является одной из стран, однозначно поддерживающих энергетическую безопасность Европы: "В течение нескольких лет и сейчас главной целью внутренней политики Польши является полная независимость в энергетической сфере за счет получения энергоресурсов из нескольких источников. У этой страны существуют и успешно продолжаются несколько проектов в связи с этим".

Н.Гурбанова отметила, что нефть уже является глобальным товаром: "Азербайджанская нефть транспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, а затем танкерами доставляется на мировой рынок, и страны мира приобретают ее. По нашей информации, в Словакии есть польский нефтеперерабатывающий завод, и одной из стран, поставляющих на этот нефтеперерабатывающий завод, в том числе качественные, нефтепродукты, является Азербайджан".

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