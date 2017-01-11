"Транснефть" возобновила прокачку нефти из Азербайджана

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Транснефть" в 10 утра по Москве возобновила прокачку азербайджанской нефти через станцию "Ширвановка", которая идет на экспорт по трубопроводу Баку-Новороссийск. Как сообщает Report, об этом заявил советник главы компании Игорь Демин.

По информации, ремонт был завершен ранее обозначенных сроков.

Вчера И.Демин заявил, что в порту Махачкалы (Каспийское море, Россия) приостановлена транспортировка нефти из Азербайджана.

По его словам, в порту Махачкалы слив нефти с танкеров остановлен ОАО "Дагнефтепродуктом" (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие "Дагнефтепродукту" резервуары).

"Компания в своем письме в адрес "Черномортранснефти" от 9 января 2017 года объясняет это тем, что в связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов, перекачка нефти откладывается на три дня". Как связан ремонт завода с прокачкой нефти, не объясняется. В связи с этим была остановлена и транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС "Ширвановка")", - сказал он.