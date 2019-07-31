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"Транснефть" выплатила "Укртранснафте" компенсацию за некачественную нефть

"Транснефть" выплатила "Укртранснафте" компенсацию

Компания "Транснефть" выплатила украинскому оператору магистральных нефтепроводов компании "Укртранснафта" частичную компенсацию за поставки некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба". 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба украинской компании.

"Укртранснафта получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более €2,3 млн за попадание нефти в повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба", - сказано в сообщении. Выплата компенсации позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита нефти в апреле текущего года, сообщила "Укртранснафта".

Размер компенсации был определен в рамках дополнительного соглашения к действующему договору по транзиту нефти, добавили в украинской компании.

В компании напомнили, что из-за попадания некачественной нефти в нефтепровод "Дружба" транзит нефти по украинскому участку приостанавливался в период с 25 апреля по 11 мая этого года. Кроме того, транзит приостанавливался с 17 мая по 21 мая в связи с необходимостью европейским контрагентам дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий, сказано в сообщении.

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