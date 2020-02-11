"Транснефть" выплатила компенсации за некондиционную нефть еще пяти компаниям Казахстана

Компания "Транснефть" произвела выплаты еще пяти нефтяным казахстанским компаниям за некондиционную нефть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл".

"В рамках подписанных соглашений между ПАО "Транснефть" и АО "Казтрансойл", выступающим от имени 38 казахстанских нефтяных компаний в вопросе возмещения затрат за отгрузку около 699 тысяч тонн некондиционной нефти в порту Усть-Луга, 5 казахстанским нефтяным компаниям произведены выплаты со стороны ПАО "Транснефть". Ранее выплаты были произведены 32 компаниям", - говорится в сообщении.

В апреле - мае 2019 года в системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти высоких концентраций хлорорганических соединений, что привело к отгрузке около 699 тысяч тонн некондиционной нефти казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга. АО "Казтрансойл" как национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу выступает от имени 38 казахстанских нефтяных компаний, нефть которых была загрязнена в системе магистрального нефтепровода "Дружба".