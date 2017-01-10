"Транснефть": В порту Махачкалы из-за ремонтных работ приостановлена транспортировка нефти из Азербайджана

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В порту Махачкалы (Каспийское море, Россия) приостановлена транспортировка нефти из Азербайджана. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

По его словам, в порту Махачкалы слив нефти с танкеров остановлен ОАО "Дагнефтепродуктом" (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие "Дагнефтепродукту" резервуары).

"Компания в своем письме в адрес "Черномортранснефти" от 9 января 2017 года объясняет это тем, что в связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов, перекачка нефти откладывается на три дня". Как связан ремонт завода с прокачкой нефти, не объясняется. В связи с этим была остановлена и транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС "Ширвановка"), необходимой для компаундирования сливаемой в порту казахстанской нефти", - сказал он.

И.Демин добавил, что все остальные порты работают: "Отставание в Новороссийске от графика за сутки работы сократилось до трех позиций. Козьмино, Усть-Луга и Приморск работают по графику".