Сегодня по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь поступила качественная российская нефть.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил госконцерн "Белнефтехим".

Проблема с качеством сырья, поступающего из России в Беларусь по "Дружбе", возникла в середине апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в нефти хлоридов и заявила, что решит проблему в кратчайшие сроки. Позже в компании предположили, что продукция могла быть загрязнена умышленно.

После этого президент России Владимир Путин поручил главе "Транснефти" проработать меры по усилению контроля за приемом нефти и доложить о результатах главе правительства.

Загрязненная нефть попала в нефтепровод "Дружба" от частного предприятия в Самарской области, которое собирает нефть малых производителей. По мнению главы "Транснефти" Николая Токарева, это было мошенничеством - некачественную нефть слили в трубопровод умышленно.

Токарев добавил, что в России работает порядка 150 пунктов приема нефти - большинство принадлежит крупным компаниям, которые сами занимаются подготовкой товарной нефти и ее сдачей в систему магистральных нефтепроводов. Но есть и довольно много небольших предприятий, которые работают по договору с "Транснефтью", принимают нефть, проводят ее паспортизацию и контроль за качеством, а затем также передают в систему.