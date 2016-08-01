"Транснефть": Прокачка по нефтепроводу Баку - Новороссийск приостановлена - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 11:50

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ "Транснефть" приостановила прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск из-за землетрясения. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Идет обследование магистрального трубопровода Баку - Новороссийск на последствия утреннего землетрясения. Прокачка приостановлена", - заявил он.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зарегистрированы в 08:46 по местному времени на территории Имишли.

Магнитуда землетрясения составила 5,6, глубина - 19 км. Подземные толчки ощущались в окрестных районах силой в 4 балла.

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Как сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), азербайджанская сторона не приостанавливала транспортировку нефти по данному нефтепроводу: "В транспортировке не было никаких перерывов. Транспортировка нефти по трубопроводу продолжается в соответствии с графиком".