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Транснефть оценивает сокращение объемов прокачки нефти из Казахстана по КТК после атаки дронов в 30%

Транснефть оценивает сокращение объемов прокачки нефти из Казахстана по КТК после атаки дронов в 30% Устранение последствий повреждения нефтеперекачивающей станции (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) займет от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%.
Энергетика
18 февраля 2025 г. 14:28
Транснефть оценивает сокращение объемов прокачки нефти из Казахстана по КТК после атаки дронов в 30%

Устранение последствий повреждения нефтеперекачивающей станции (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) займет от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении акционера консорциума - "Транснефти".

Ранее КТК сообщил, что ночью 17 февраля 2025 года в период с 00:22 по 01:55 гражданский промышленный объект Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейшая нефтеперекачивающая станция (НПС) Кропоткинская - подвергся массированной атаке семи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), которые, помимо взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами.

"В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ", - уточняет "Транснефть".

В связи с произошедшим НПС была в экстренном порядке выведена из эксплуатации.

"Руководством и специалистами КТК были предприняты все необходимые меры для восстановления работоспособности нефтепровода и недопущения негативных последствий для производственной деятельности и окружающей среды. Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме, минуя НПС", - говорится в заявлении.

Основная производственная задача КТК - прокачка нефти, добываемой на казахстанских месторождениях.

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