Транскаспийский энергокоридор повысит конкурентоспособность энергетической архитектуры региона Шелкового пути

Кабель зеленой энергии, который соединит Казахстан и Узбекистан с Азербайджаном, существенно повысит устойчивость и конкурентоспособность энергетической архитектуры региона Шёлкового пути.

Кабель зеленой энергии, который соединит Казахстан и Узбекистан с Азербайджаном, существенно повысит устойчивость и конкурентоспособность энергетической архитектуры региона Шёлкового пути.

Как сообщает Report, об этом говорится в аналитическом докладе о перспективах углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, подготовленном Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) и Институтом развития и дипломатии (IDD) при Университете ADA.

Отмечается, что этот подводный высоковольтный кабель предназначен для соединения энергосистем Казахстана и Азербайджана и станет частью более широкой инициативы - проекта подводного кабеля зеленой энергии через Черное море, связывающего Южный Кавказ с Европой.

Согласно документу, данная инфраструктура после ввода в эксплуатацию позволит экспортировать чистую электроэнергию (в первую очередь, солнечную и ветровую), произведенную в Центральной Азии, в Европейский союз, способствуя диверсификации источников энергии в регионе и достижению целей ЕС по декарбонизации.

"Прокладка транскаспийского кабеля обеспечит стабильный внешний канал сбыта и улучшит инвестиционную привлекательность крупномасштабных проектов в сфере ВИЭ”, - говорится в докладе.

По мнению его авторов, учитывая соответствие проекта целям ЕС в области энергетической безопасности и климатической повестки, инициатива Global Gateway может стать важным механизмом стратегического финансирования.

“В макроэкономическом контексте проект отражает переход в сотрудничестве между Казахстаном и Азербайджаном от углеводородов к электроэнергии как торговому ресурсу, что предоставляет обеим странам возможность позиционировать себя как экспортеров низкоуглеродной энергии, одновременно стимулируя модернизацию региональных электросетей и экономическую диверсификацию. В случае реализации, данный энергетический коридор существенно повысит устойчивость и конкурентоспособность энергетической архитектуры региона Шёлкового пути”, - отмечается в документе.

Авторы доклада считают, что для создания Транскаспийского и Черноморского коридоров зеленой энергии необходима комбинация льготного финансирования, государственных гарантий и смешанных структур финансирования. “Ключевую роль в обеспечении финансирования могут сыграть такие институты, как Европейский инвестиционный банк, ЕБРР и специализированные климатические фонды. Кроме того, партнерства государственно-частного сектора и выпуск зеленых облигаций государственными энергетическими компаниями могут дополнительно мобилизовать капитал”. – говорится в докладе.