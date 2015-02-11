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    Транскаскпийский газопровод назван в числе приоритетных маршрутов диверсификации поставок туркменского газа

    В этом году Туркменистан намерен довести добычу природного газа до 80 млрд. куб.м.

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ На состоявшемся заседании Кабинета Министров президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал ряд поручений руководству нефтегазовой сферы по дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, в ходе заседания Г.Бердымухамедов также дал поручения по внедрению в отрасль передовых технологий, привлечению иностранных инвестиций в крупные инфраструктурные проекты.

    Помимо этого, на заседании были названы приоритетные маршруты диверсификации поставок туркменского природного газа. В их числе был отмечен и Транскаспийский газопровод, который должен иметь пропускную мощность 30 млрд. кубометров товарного газа в год.

    Отметим, что в Туркменистане в 2014 году добыча природного газа составила более 76 млрд. кубометров, а экспорт более 45 млрд. кубометров. 

    В 2015 году Туркменистан планирует добыть свыше 80 млрд. кубометров товарного газа.

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