Транскаскпийский газопровод назван в числе приоритетных маршрутов диверсификации поставок туркменского газа

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ На состоявшемся заседании Кабинета Министров президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал ряд поручений руководству нефтегазовой сферы по дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, в ходе заседания Г.Бердымухамедов также дал поручения по внедрению в отрасль передовых технологий, привлечению иностранных инвестиций в крупные инфраструктурные проекты.

Помимо этого, на заседании были названы приоритетные маршруты диверсификации поставок туркменского природного газа. В их числе был отмечен и Транскаспийский газопровод, который должен иметь пропускную мощность 30 млрд. кубометров товарного газа в год.

Отметим, что в Туркменистане в 2014 году добыча природного газа составила более 76 млрд. кубометров, а экспорт более 45 млрд. кубометров.

В 2015 году Туркменистан планирует добыть свыше 80 млрд. кубометров товарного газа.