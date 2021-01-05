Трамп расширил список разрешенных для разработки нефти земель в Арктике

Бюро по управлению земельными ресурсами США опубликовало свой план создания Национального нефтяного резерва на Аляске, позволяющий разрабатывать нефть примерно на 80% территории ранее охранявшихся земель

Администрация президента США Дональда Трампа 4 декабря объявила, что окончательно завершила свой план по открытию обширных территорий еще недавно охраняемой арктической территории Аляски для разработки нефти.

Как передает Report, об этом сообщает Investing.com.

Бюро по управлению земельными ресурсами США опубликовало свой план создания Национального нефтяного резерва на Аляске (NPR-A), участка земли площадью 23 млн акров (9,31 млн га) на западе Северного склона. Протокол, подписанный министром внутренних дел Дэвидом Бернхардтом 21 декабря, разрешает продажу нефтяной аренды в соответствии со смягченными экологическими стандартами.

Бюро планирует продать с аукциона права на бурение в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на востоке Северного склона 6 января.

План позволяет разрабатывать нефть примерно на 80% территории ранее охранявшихся земель. По правилам эпохи Обамы примерно половина заповедника была доступна для аренды, а другая половина защищалась по экологическим и этническим причинам.

План Трампа позволяет арендовать обширное озеро Тешекпук, самое большое озеро на арктической Аляске, считающееся раем для перелетных птиц и диких животных. Озеро Тешекпук было закрыто для сдачи в аренду со времен администрации Рейгана (был президентом США в 1981-1989 гг.).

«Мы расширяем доступ к огромному энергетическому потенциалу нашей страны и обеспечиваем экономические возможности и создание рабочих мест как для коренных жителей Аляски, так и для нашей страны», — сказал Кейси Хэммонд, главный заместитель главы Министерства внутренних дел США.

Неясно, приведет ли предоставление этих площадей к увеличению добычи нефти на Аляске, которая достигла пика более 30 лет назад и составляла 2 млн баррелей в сутки. В настоящее время штат добывает около 500 тыс. баррелей сырой нефти в сутки.

Решение NPR-A получило быстрый отклик от экологов, которые уже подали в суд, чтобы отменить одно из последних решений Трампа.

«Выходя за дверь, эта администрация придерживается своего грубого и деструктивного подхода к управлению [заповедными землями] исключительно для разработки нефти», — сказал Дэвид Краузе, заместитель директора Общества дикой природы на Аляске.

Напомним, что в марте 2017 года испанская Repsol совместно со своим партнером Armstrong Energy открыли на Аляске крупнейшее за последние 30 лет месторождение в США.

В начале октября 2016 года американская нефтяная компания Caelus Energy LLC заявила об обнаружении на Аляске крупного нефтяного месторождения, которое может содержать более 2 млрд баррелей черного золота.