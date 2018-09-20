Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Д.Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!" - написал он.

Отметим, что заседание мониторингового комитета состоится в Алжире 23 сентября. Комитет наделен функцией рекомендовать членам соглашения принимать необходимые для балансировки рынка решения.

Ранее президент США обвинял ОПЕК в манипулировании ценами.