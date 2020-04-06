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Трамп пообещал ввести высокие пошлины на нефть

​Трамп пообещал ввести высокие пошлины на нефть

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Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Если они - Россия и Саудовская Аравия не договорятся, я введу очень существенные пошлины. Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть", - сказал он журналистам.

При этом глава Белого дома заявил, что США "не хотят покупать иностранную нефть".

Ранее Трамп утверждал, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман могут договориться о снижении добычи нефти на десять или даже 15 млн баррелей в день. При этом сами США, как подчеркивал американский лидер, сокращать добычу нефти не намерены.

Официально ни о каких договоренностях не сообщалось. В четверг Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран - участниц сделки ОПЕК+ и других государств "с целью достижения справедливого соглашения и восстановления баланса на нефтяных рынках".

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с первого апреля сняты ограничения по добыче нефти в странах - участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.

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