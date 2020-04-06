​Трамп пообещал ввести высокие пошлины на нефть

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Если они - Россия и Саудовская Аравия не договорятся, я введу очень существенные пошлины. Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть", - сказал он журналистам.

При этом глава Белого дома заявил, что США "не хотят покупать иностранную нефть".

Ранее Трамп утверждал, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман могут договориться о снижении добычи нефти на десять или даже 15 млн баррелей в день. При этом сами США, как подчеркивал американский лидер, сокращать добычу нефти не намерены.

Официально ни о каких договоренностях не сообщалось. В четверг Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран - участниц сделки ОПЕК+ и других государств "с целью достижения справедливого соглашения и восстановления баланса на нефтяных рынках".

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с первого апреля сняты ограничения по добыче нефти в странах - участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.