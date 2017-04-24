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    Трамп подпишет указ по добыче нефти и газа у берегов США

    Президент США подпишет и ряд указов по кибербезопасности, делам ветеранов и сельского хозяйства

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени подписать указ, который даст старт добычи нефти и газа в прибрежных районах страны. Как сообщает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

    По информации, Трамп поручит провести анализ зон, где возможно бурение на шельфе, и приступить к составлению правил для регулирования освоения шельфовых месторождений нефти и газа.

    Также источник подчеркнул, что президент США подпишет и ряд указов по кибербезопасности, делам ветеранов и сельского хозяйства.

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