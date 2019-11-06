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Трамп одобрил план военной миссии США по защите нефти в Сирии

Трамп одобрил план военной миссии США по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп утвердил план расширенной военной миссии США, целью которой является обеспечение безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. 

Как передает Report, об этом сообщает AP, ссылаясь на источники.

По этом плану, военные США будут защищать большую часть территории, которые контролируют сирийские курды.

Также в нем отмечается, что в Сирии могут остаться по меньшей мере 800 американских военнослужащих.

При этом сообщается, что около 200 из них будут располагаться на базе Эт-Танф, находящейся на юге Сирии.

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