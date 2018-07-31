Трамп обсудил с премьер-министром Италии проект ТАР

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте идею Трансадриатического трубопровода (ТАР).

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, обсуждения были проведены во время визита Дж.Конте в Вашингтон.

"Я подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов в Италию и страны южной Европы", - заявил Дж.Конте.

Напомним, что ранее министр окружающей среды Италии, представляющий популистское движение "Пять звезд" Серджио Коста заявлял, что проект ТАР опасен окружающей среде и не имеет значимости для страны. Однако, в последующих комментариях, представители правительства Италии, в том числе президент Серджио Матарелла, неоднократно заявляли, что проект ТАР имеет большую значимость для страны.