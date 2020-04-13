Трамп назвал целевой показатель ОПЕК+

Страны ОПЕК+ фактически стремятся к тому, чтобы общее сокращение добычи нефти достигло 20 миллионов баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Учитывая, что [я], мягко говоря, принимал участие в переговорах, количество, которое ОПЕК+ стремится сократить, - 20 миллионов баррелей в сутки, а не 10 миллионов, как обычно сообщается", - написал он.

Напомним, что ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.