Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

Как сообщает Report, по мнению Трампа снижение цены на нефть является средством давления на Россию по Украине.

"Если бы цена (на нефть) снизилась, то война России и Украины закончилась бы немедленно", - сказал американский президент, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

Кроме того, он упомянул о сообщениях о готовности Саудовской Аравии инвестировать $600 млрд в экономику США. В связи с этим Трамп добавил, что намерен просить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана увеличить эту сумму до $1 трлн.