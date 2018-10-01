Трамп и король Саудовской Аравии обсудили стабилизацию рынка нефти

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Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Между королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены усилия по стабилизации рынка углеводородов в свете санкций против Ирана.
Как сообщает Report, об этом заявило МИД Саудовской Аравии на своей странице в социальной сети Twitter.
По информации МИД, речь во время разговора шла о "прилагаемых усилиях для поддержания поставок, чтобы гарантировать стабильность нефтяного рынка и рост мировой экономики".
Aydan TopçibaşevaАвтор новости
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