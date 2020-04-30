Трамп может вывести войска из Саудовской Аравии, если она не снизит нефтедобычу

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом 2 апреля заявил, что Вашингтон будет вынужден вывести войска из королевства, если страны ОПЕК+, куда входит Эр-Рияд, не сократят объемы добычи нефти.

Как передает Report, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, наследный принц был настолько удивлен поставленным ультиматумом, что попросил выйти из комнаты своих помощников, чтобы обсудить эту тему с Трампом один на один. Как подчеркнуло агентство, до руководства Саудовской Аравии была доведено, что без сокращения нефтедобычи президентская администрация "не сможет помешать Конгрессу США ввести рестрикции против королевства, которые могут повлечь за собой вывод американских войск".

В конце марта сенаторы-республиканцы Кевин Крамер (от штата Северная Дакота) и Дэн Салливан (от штата Аляска) внесли в Конгресс законопроект, в котором предложили приостановить военную помощь США Саудовской Аравии и вывести из страны американские войска в связи с действиями Эр-Рияда в нефтяной отрасли.

Трамп, отвечая в среду на вопрос Reuters о том, ставил ли он соответствующий ультиматум саудовским властям, заявил, что "не должен был говорить такого", поскольку Мухаммед бен Сальман Аль Сауд "понимал, что испытывает проблемы" из-за низких цен на нефть. В свою очередь министр энергетики США Дэн Бруйетт отметил в интервью агентству, что Вашингтон оставляет за собой право использовать любые средства для защиты американских производителей, в том числе ставя оказание военной помощи в зависимость от выполнения ряда требований.

Напомним, что страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.

В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая с уровня 11 млн баррелей. Все остальные участники будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.