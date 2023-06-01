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TPAO: Использование природного газа будет продолжаться еще долгое время

TPAO: Использование природного газа будет продолжаться еще долгое время "Использование природного газа на мировом энергетическом рынке будет продолжаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе".
Энергетика
1 июня 2023 г. 13:52
TPAO: Использование природного газа будет продолжаться еще долгое время

"Использование природного газа на мировом энергетическом рынке будет продолжаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Как сообщает Report, об этом президент и главный исполнительный директор турецкой компании Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Мелих Хан Билгин заявил на стартовавшем сегодня Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, этот энергоресурс будет одним из важных элементов перехода на возобновляемую энергию: "Для обеспечения полного перехода необходима скоординированная работа правительств и компаний, внедрение смарт-технологий и дополнительные инвестиции".

М.Билгин отметил, что природный газ, добываемый с обнаруженных Турцией месторождений в Черном море, приведет к снижению доли импортного газа во внутреннем потреблении: "Сегодня 99% потребностей Турции в природном газе удовлетворяется за счет импорта. Добываемый здесь природный газ мы направим на внутренние потребности страны. Однако мы также намерены экспортировать добываемый с этих месторождений природный газ в страны Европы".

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Версия на английском языке TPAO: Natural gas will be used in the medium and long term
Версия на азербайджанском языке TPAO: "Təbii qazdan istifadə hələ uzun müddət labüd olacaq"

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