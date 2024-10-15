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Добыча товарного газа в Азербайджане выросла на 5,2%  

Добыча товарного газа в Азербайджане выросла на 5,2%   12:49
Энергетика
15 октября 2024 г. 13:36
Добыча товарного газа в Азербайджане выросла на 5,2%  

В Азербайджане за январь-сентябрь 2024 года добыто 37,12 млрд куб. м природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из этого объема 28,26 млрд куб. м пришлось на товарный природный газ.

В годовом исчислении за отчетный период добыча природного газа выросла на 3,4%, товарного газа — на 5,2%.

В указанный период в Азербайджане добыто 21,67 млн тонн сырой нефти, включая газовый конденсат, из которых 21,62 млн тонн пришлось на товарную нефть.

При этом добыча нефти снизилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, товарной нефти - на 4%.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees over 5% surge in commercial gas production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 5 %-dən çox artıb

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