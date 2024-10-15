Добыча товарного газа в Азербайджане выросла на 5,2%

12:49

В Азербайджане за январь-сентябрь 2024 года добыто 37,12 млрд куб. м природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из этого объема 28,26 млрд куб. м пришлось на товарный природный газ.

В годовом исчислении за отчетный период добыча природного газа выросла на 3,4%, товарного газа — на 5,2%.

В указанный период в Азербайджане добыто 21,67 млн тонн сырой нефти, включая газовый конденсат, из которых 21,62 млн тонн пришлось на товарную нефть.

При этом добыча нефти снизилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, товарной нефти - на 4%.