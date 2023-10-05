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TotalEnergies закрыла сделку с Conoco на 3 млрд долларов

TotalEnergies закрыла сделку с Conoco на 3 млрд долларов Французская нефтегазовая компания TotalEnergies закрыла сделку по продаже 50% в канадском нефтяном месторождении Surmont и сопутствующих обязательств в сегменте транспортировки и переработки (midstream) американской ConocoPhillips за 4,03 млрд канадских д
Энергетика
5 октября 2023 г. 12:07
TotalEnergies закрыла сделку с Conoco на 3 млрд долларов

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies закрыла сделку по продаже 50% в канадском нефтяном месторождении Surmont и сопутствующих обязательств в сегменте транспортировки и переработки (midstream) американской ConocoPhillips за 4,03 млрд канадских долларов (около 3 млрд долларов) плюс до 440 млн канадских долларов при выполнении определенных условий.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе Total.

Total получила 3,7 млрд канадских долларов при закрытии сделки и рассчитывает получить все дополнительные платежи в течение года.

Кроме того, французская компания подписала соглашение о продаже всех акций своего канадского сегмента разведки и добычи TotalEnergies EP Canada Ltd. компании Suncor за 1,47 млрд канадских долларов. Закрытие этой транзакции ожидается в 2023 году.

Часть поступлений от сделок будет направлена на реализацию программы обратного выкупа акций на 1,5 млрд долларов в этом году.

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Версия на английском языке French energy company Total closes $3B deal, fully exiting Canadian oilsands

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