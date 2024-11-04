TotalEnergies заключила 15-летний контракт с Sinopec на поставку 2 млн тонн СПГ в год

Французская компания TotalEnergies подписала соглашение о поставках 2 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год с китайской Sinopec.

Французская компания TotalEnergies подписала соглашение о поставках 2 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год с китайской Sinopec.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение французской компании.

"В рамках своей стратегии по развитию бизнеса сжиженного природного газа (СПГ) TotalEnergies сегодня объявляет о подписании соглашения о продаже с Sinopec, предусматривающем поставку китайской компании 2 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет, начиная с 2028 года", - говорится в информации.

Отмечается, что благодаря этому соглашению, TotalEnergies укрепит свои долгосрочные позиции на рынке СПГ в Китае, являющемся крупнейшим рынком в мире.

"Это соглашение является частью соглашения о стратегическом сотрудничестве, подписанного ранее в этом году между TotalEnergies и Sinopec во время государственного визита президента Си Цзиньпина во Францию", - говорится в информации.

В Китае природный газ является ключевым компонентом энергетического перехода, поскольку он нивелирует прерывистость быстрорастущих возобновляемых источников энергии и помогает сократить выбросы парниковых газов, заменяя уголь в производстве электроэнергии.