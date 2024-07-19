TotalEnergies вслед за Shell выйдет из СП в Нигерии

TotalEnergies EP Nigeria (дочерняя компания TotalEnergies подписала соглашение о продаже своей доли (10%) в компании SPDC JV в Нигерии за $860 млн. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила французская компания.

TotalEnergies EP Nigeria (дочерняя компания TotalEnergies подписала соглашение о продаже своей доли (10%) в компании SPDC JV в Нигерии за $860 млн. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила французская компания.

Покупателем станет зарегистрированная на Маврикии и инвестирующая в активы в Африке Chappal Energies - ранее компания договорилась о покупке у норвежской Equinor всех ее активов в Нигерии.

SPDC на 55% принадлежит государственной Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), оператором является англо-голландская Shell (30%), еще 5% у Nigeria Agip Oil Company (NAOC).

В январе Shell объявила о достижении договоренностей о продаже своих 30% за $1,3 млрд компании Renaissance, консорциуму из пяти компаний, включающему четыре компании по разведке и добыче, базирующиеся в Нигерии, и международную энергетическую группу (ND Western, Aradel Energy, First E&P, Waltersmith и Petrolin). Предполагается, что Renaissance осуществит дополнительные денежные выплаты Shell в размере до $1,1 млрд, в основном в счет предыдущей дебиторской задолженности и остатков денежных средств, при этом ожидается, что большая часть будет выплачена по завершении сделки.

Shell и TotalEnergies являются крупнейшими игроками на СПГ-рынке и владеют долями в СПГ-заводе в Нигерии мощностью 22 млн т СПГ и 5 млн т жидких углеводородов в год. Акционерами Nigeria LNG являются NNPC (49%), Shell (25,6%), TotalEnegies (15%) и Eni (10,4%).