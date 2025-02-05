TotalEnergies в IV квартале сократила чистую прибыль

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies снизила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 22% в годовом выражении.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies снизила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 22% в годовом выражении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По данным компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $3,956 млрд. Скорректированная прибыль сократилась до $4,406 млрд с $5,226 млрд годом ранее.

Выручка в четвертом квартале уменьшилась на 14%, до $47,116 млрд.

Добыча углеводородов в минувшем квартале уменьшилась до 2,43 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,462 б.н.э./с за тот же период годом ранее.

В первом квартале 2025 года французская компания планирует добычу на уровне 2,5-2,55 млн б.н.э./с.

Совет директоров TotalEnergies рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 3,22 евро на акцию. Это на 7% выше дивидендов за 2023 год. Также компания объявила, что продолжит выкупать собственные акции на $2 млрд в квартал.

Капитализация TotalEnergies за последние три месяца снизилась на 2,2%, до 130 млрд евро.